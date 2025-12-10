旧統一教会から韓国現与党側も現金受領か　警察が捜査に着手

【ソウル聯合ニュース】韓国の警察庁国家捜査本部は１０日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が与党「共に民主党」の政治家に現金を渡していたとする事件の捜査を担当する専門チームを設置し、捜査を開始したと発表した。尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）被告を巡る不正疑惑を捜査する特別検察官チームは前日、同事件の捜査を国家捜査本部に移管したと発表していた。

国家捜査本部は時効の問題などを考慮し、捜査資料の受け取り後、直ちに捜査に着手したという。

教団の「世界本部長」を務めた元幹部、ユン・ヨンホ被告は８月、特別検察官チームに対し、教団が２０１８年から２０年にかけて、共に民主党に所属する政治家２人にそれぞれ数千万ウォン（１０００万ウォンは約１０７万円）を渡したと供述した。

一方、同疑惑の当事者として取り沙汰されている田載秀（チョン・ジェス）海洋水産部長官はこの日、ＳＮＳに「金品授受疑惑は全て虚偽」と投稿し、疑惑を否定した。

政治資金法違反の公訴時効は７年で、２０１８年に金品を受け取った事件は今年末に時効を迎える。

特別検察官チームが与党関係者に対して捜査を行わなかったとする非難が起きていることから、これを意識した警察が迅速な対応を取ったものとみられる。

ユン被告は今月５日、業務上横領などの罪に問われた自身の公判でも、２０２２年２月に現政権の長官４人に接近し、このうち２人は韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁とも会ったと主張した。

警察は特別検察官側から受け取った資料や証拠などを分析した後、関係者の取り調べを開始するとみられる。