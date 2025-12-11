「靴を脱いで足マッサージ、どこの国の人？」　台湾ロープウェイ内の動画拡散、韓国ネットで物議

【NEWSIS】台湾のロープウェイで、韓国人観光客が履き物を脱いで座席に足を乗せてマッサージする様子がカメラに捉えられ、ネット上で物議を醸している。

【写真】観光客が靴を脱いで足をマッサージする様子

SNS（交流サイト）には最近、台湾の猫空ロープウェイの中で女性が履き物を脱いで足の裏をさする様子を収めた短い動画が投稿された。撮影したのは台湾人だという。

投稿者のAさんは「猫空ロープウェイで韓国人たちがマナー…」と問題を提起したが、動画には声や会話が入っておらず、この人物の国籍を確認する根拠がない状態だ。

動画は台湾のSNSだけでなく韓国のコミュニティーサイトやSNSでも急速に拡散されて物議を醸している。

韓国のネットでは「海外旅行のときは基本的な公衆道徳くらいは知っておくべき」「台湾は、地下鉄やバスの中では水を含めて飲食が禁止されていて、違反した場合は罰金が科せられる」などと自制を促す声が相次いだ。

台湾のあるネットユーザーは「空港で靴を脱ぐ人を見かけると、決まって韓国人だった。若い人でも同じだった」「ソウルの地下鉄の座席でも何度か見かけたけど、これが韓国の文化なのか？」と書き込んだ。

一方「動画に映る女性は韓国人ではない可能性が高い」という反論も少なくない。「韓国語が聞こえていないのに、なぜ韓国人だと断定するのか。中国人のようだ」という反応や「プラダの偽物のダウンコートにレスポートサック（LeSportsac）のバッグという格好は中国人の確率が高い。韓国のおばさんたちはああいう格好はしない」「韓国であの上着が流通しているのを見たことがない」などの意見も見られた。

また、動画に映る履き物を拡大した画像を投稿し「このシューズは韓国で売ってる？ 見たことないよ」と書き込む人もいた。

しかし、国籍を巡る憶測とは別に、市民意識の問題を指摘する意見もある。「中国だけを非難する立場にはない。海外で韓国人のマナー違反の振る舞いを何度も見てきた」というコメントや「韓国人は性別や年齢を問わず、どこでも履き物を脱いで足を乗せる人が多い。公共の場所で化粧を直し、ごみをポイ捨てし、つばを吐き、食事の後につまようじを口にくわえる…基本的なマナーを守ろう」と指摘した。

キム・ヘギョン記者