韓国統一相　旧統一教会からの金品受領報道を否定

【ソウル聯合ニュース】韓国の鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官は１１日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が与党「共に民主党」に所属する政治家に不正に金品を提供したとの疑惑を巡り、金品を受領した政治家に鄭氏が含まれているとの報道は虚偽だと主張した。

尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）被告を巡る不正疑惑を捜査する特別検察官チームは８月、尹氏や金氏に近い国会議員らに金品を供与したとして政治資金法違反の罪などに問われた旧統一教会元幹部のユン・ヨンホ被告から、教団が共に民主党の政治家に金品を渡していたとする供述を得た。

鄭氏は同日発表したコメントで「ユン・ヨンホ氏とは在野時代に１度だけ会ったことがある」と明らかにした。

ユン被告と会った経緯について、２０２１年９月に友人７～８人と共に北東部の江原道を旅行した後、帰る途中に同行者の提案で京畿道・加平にある教団の本部を訪問したことがあり、教団関係者の案内で同本部のカフェでユン被告など３人で１０分ほどのティータイムを設け、南北統一について話を交わしたと説明。「当時、ユン氏と初めて会ったが、その後は連絡を取り合ったり、会ったりしたことは全くない。韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁とも会ったことはなく、面識はない」と強調した。

鄭氏は「３０年の政治人生で金品に関する事件を巡り（自身の）名前が挙がったことはなく、誇りに思ってきた。根拠のないデマで名誉を毀損（きそん）した一部のメディアに対し民事・刑事上の責任を問う予定だ」との立場を示した。

鄭氏は同日、政府ソウル庁舎で報道陣に対しても、教団側から金品提供や韓氏との面会の提案を受けたことはなく、教団本部からの連絡を受けたこともないと述べた。

統一部は「長官関連の疑惑は、ユン・ヨンホに１回会ったこと以外は全く根拠のないデマ」だと強調した。