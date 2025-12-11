「女児を産みなさい」　男児選好ベトナム、性別教える医師の免許を剥奪へ

ベトナム政府が、男児選好による性比のアンバランスを正すために、大々的な人口政策を展開することが分かった。

VNエクスプレスなど現地メディアが最近、報じた。それによると、ベトナム政府は125兆ドン（約7400億円）規模の健康・人口プログラム政策を発表したという。

このプログラムは、出生性比（女児100人に対して男児が何人生まれるかを示す比率）を2030年までに109未満、35年までに107未満まで下げるという目標が中核となっている。

最近のベトナムの出生性比は自然な性比（104－106）を大きく上回っている。昨年の時点で全国平均は111.4だった。このアンバランスは北部地域ほど深刻で、首都ハノイは性比が118.1に達する。バクニン省、フンイエン省、タイグエン省など一部地域では120を超えている。

国連の国別人口統計でも、ベトナムは23年時点で217カ国のうち4番目に性比の偏りが大きかった。

専門家らは性比のアンバランスの原因として、儒教文化の影響による男児選好思想を挙げた。

ベトナムは世界的に見ても女性の社会進出が活発な国に挙げられるが、家庭内での認識は伝統的な慣習からあまり抜け出せていないことが分かった。貧富の差、教育水準、地域などに関係なく「家を継ぐのは息子」という考えが深く根付いているからだ。

ベトナム保健省人口庁のホアン・ティトム副局長は「この傾向が続けば、2034年には15－49歳の男性が女性よりも150万人多くなる」と警告した。

そのため、ベトナム政府は女児の出産を奨励することを決めた。ベトナム保健省は今年7月、農村地域や社会的弱者層などを中心に、女児を2人産んだ家庭に対して現金または生活用品を支援する案を打ち出した。

ハイフォン、ハウザン、バクリュウなど一部の地方政府は、女児を2人産んだ家庭を対象に現金補償政策を施行し、既に効果を上げている。

さらに、胎児の性別を伝える慣習をなくすために規制を強化することも決めた。胎児の性別を伝えた医師については免許を剥奪し、性別選択に関する施術行為については行政罰金を現行の3000万ドン（約18万円）から最大1億ドン（約59万円）へと引き上げる方向で検討中だ。

キム・ジャア記者