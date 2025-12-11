韓国　きょうのニュース（１２月１１日）

◇李大統領が海洋水産相の辞表受理 旧統一教会の金品受領疑惑で

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は１１日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）から金品を受け取った疑いが持たれている田載秀（チョン・ジェス）海洋水産部長官の辞表を受理した。一部の韓国メディアは尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）被告を巡る不正疑惑を捜査する特別検察官チームが、尹氏や金氏に近い国会議員らに金品を供与したとして政治資金法違反の罪などに問われた旧統一教会元幹部のユン・ヨンホ被告から、田氏に高級時計２個と共に数千万ウォン（数百万円）の現金を渡したという供述を得たと報じていた。

◇旧統一教会から金品受領したとされる与野党政治家５人 特別検察が初言及

尹錫悦前大統領の妻、金建希被告を巡る不正疑惑を捜査する特別検察官チームは１１日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）元幹部、ユン・ヨンホ被告が取り調べで供述した「金品を供与した政治家」が与野党の５人であると明らかにした。教団から金品の供与を受けていた政治家が誰なのか注目が集まっていたが、特別検察官側が初めて供述の内容を明らかにした。一方、現与党関係者への捜査を避けたとの指摘については否定した。

◇尹前大統領の内乱に加担 前法相を在宅起訴

尹前大統領による「非常戒厳」宣言を巡る内乱事件を捜査する特別検察官チームは１１日、朴性載（パク・ソンジェ）前法務部長官を内乱重要任務従事および職権乱用、不正請託禁止法違反の罪で在宅起訴したと発表した。朴氏は戒厳宣言後に法務部の幹部会議を招集し、戒厳司令部の合同捜査本部への検察官派遣を検討するよう指示したほか、主要政治家らを収容するための刑務所の収容余力確認や政治家らを出国禁止とするための担当職員の出勤を指示するなど、尹前大統領の内乱犯罪に加担した疑いが持たれている。

◇図書館建設現場で崩壊事故 下敷きになった４人のうち１人死亡

南西部、光州市に建設中の「光州代表図書館」の工事現場で１１日午後２時ごろ、鉄製の構造物が崩壊する事故が発生した。消防によると、構造物の下敷きになった作業員４人のうち１人が病院に搬送されたが、死亡が確認された。３人は下敷きになったまま。建設中の図書館は地上２階、地下２建て。事故は２階屋上のコンクリートの打設作業中に起こったという。