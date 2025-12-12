「またマイク切るんですか？」　国民の力・郭圭沢議員、フリップめくりながら韓国国会議長の辞任求める

韓国野党・国民の力が禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長＝元・共に民主党所属、現在は無所属＝の辞任を要求した。

国民の力は11日、禹元植議長に対する辞任要求決議案を提出した。国会議長が政治的中立を破り、「フィリバスター（無制限の討論による議事進行の合法的妨害）」を実施した野党議員のマイクを切ったという理由からだ。

【写真】【写真】深々としたお辞儀に満足げな禹元植・国会議長（上）と登壇した郭圭沢議員がフリップ芸で国会議長を批判する様子

9日の本会議で同党所属ナ・ギョンウォン議員のフィリバスター中、禹元植議長は「議題と関係のない話をしている」としてマイクを切った。フィリバスター中の議員のマイクが切られたのは1964年以来、61年ぶりのことだ。

議長室は「国会法に基づきマイクを切った」と釈明したが、かつて共に民主党が野党だった時、議題と関係のない発言をする共に民主党議員に対し、同党出身者が議長役となって問題視しなかったことは何度もあった。

同日開かれた本会議で、国民の力の郭圭沢（クァク・ギュテク）議員は禹元植議長の行動を何度も皮肉った。刑事訴訟法改正案に対するフィリバスターのために演壇に立った郭圭沢議員は禹元植議長に向かって腰を90度に曲げて約5秒間お辞儀をした。ナ・ギョンウォン議員が今月9日に出てきた時はお辞儀をしなかったため禹元植議長が問題視していたが、それを皮肉ったものだ。

そして、郭圭沢議員は持ってきたスケッチブックを開き、禹元植議長を直接攻撃した。同議員は「（2003年公開の恋愛映画）『ラブ・アクチュアリー』から取ってきた。クリスマスのムードも出してみた」と言って、スケッチブックを1枚1枚めくった。スケッチブックには「61年ぶりに国会議長がフィリバスター妨害した場所」「国会議長様、またマイク切るんですか？」などと書かれていた。

禹元植議長が郭圭沢議員の発言と行動を制止すると、同議員は「国会法では、フィリバスターをする議員の発言中に割って入ることができないようになっている。やめてください」と言った。すると、禹元植議長は「このように確信的に国会法を守らないのは韓国の憲政史上初めてだ」と言った。

イ・ジョンヒョン記者