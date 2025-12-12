年間ツアー売上高　ＨＹＢＥが世界４位＝歌手ではスキズ１０位

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが１２日公開した２０２５年の年間報告書（２４年１０月１日～２５年９月３０日）によると、芸能事務所のツアー総売上高を比較した「トッププロモーター」ランキングで、韓国の総合エンターテインメント企業、ＨＹＢＥ（ハイブ）が４億６９２０万ドル（約７３０億円）を売り上げて４位にランクインした。

ＨＹＢＥの順位は昨年から５ランク上昇した。ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン）、ＢＴＳ（防弾少年団）のＪ－ＨＯＰＥ（ジェイホープ）、ＥＮＨＹＰＥＮ（エンハイプン）などの所属アーティストがワールドツアーを行い、計２１３回の公演で３３０万人を動員した。

アーティスト別の売上高のランキング「トップツアー」ではＪＹＰエンターテインメント所属のＳｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）が１０位に入り、Ｋ―ＰＯＰアーティストとして最高を記録した。

Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓはワールドツアー「ｄｏｍｉｎＡＴＥ」で３１公演を行い、１３０万枚のチケット販売枚数を記録。１億８５７０万ドルを売り上げた。

ＳＥＶＥＮＴＥＥＮは北米でのスタジアム公演などで９６万４０００人を動員し、１億４２４０万ドルを売り上げて１７位にランクインした。

初のソロツアーを開催したＪ－ＨＯＰＥは７９９０万ドルで３２位、ＥＮＨＹＰＥＮは７６１０万ドルで３７位だった。

「トップツアー」の１位は５９回の公演で３５０万人を動員し、４億６４９０万ドルを売り上げた英ロックバンドのコールドプレイだった。