韓国　きょうのニュース（１２月１２日）

◇李大統領が企業からの個人情報流出に苦言 「違反時は厳しい制裁を」

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は１２日、世宗市で個人情報保護委員会から業務報告を受けた。李大統領は各企業が扱う個人情報が漏洩（ろうえい）する事故が繰り返されることについて「経済的な制裁があまりに弱く、規定違反が日常的に繰り返される」と指摘。そのうえで「規定に違反して国民に被害を与えれば途方もない経済制裁を受け、『会社がつぶれる』と思わせなければならない」と述べた。

◇前海洋水産相ら３人を立件 旧統一教会からの金品受領容疑で

警察が１１日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）から金品を受け取ったとされる田載秀（チョン・ジェス）前海洋水産部長官、与党「共に民主党」の林鍾聲（イム・ジョンソン）前国会議員、「未来統合党」（現・最大野党「国民の力」）の金奎煥（キム・ギュファン）元国会議員の３人を政治資金法違反または収賄の容疑で立件したことが、１２日分かった。いずれも容疑を否認しているという。警察の特別捜査チームは立件した３人について出国禁止措置を取った。

◇李大統領支持率５６％に下落 旧統一教会絡みの疑惑影響か

世論調査会社の韓国ギャラップが１２日に発表した調査結果によると、李在明大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は５６％で、前週の調査に比べ６ポイント下落した。「うまくできていない」と回答した人は３４％で、５ポイント上昇した。調査は９～１１日に全国の１８歳以上の１０００人を対象に実施された。韓国ギャラップは「政治家が世界平和統一家庭連合から金品を受領した疑惑について大統領が厳正な捜査を指示したが、与党側の政治家も関係していることが明らかになった。この事案は今週の大統領の職務遂行に対する否定的評価の理由として言及されなかったが、大統領と与党に対する全般的な認識に一部影響を与えたと推定される」と分析した。

◇カンボジア内の韓国人詐欺容疑者 １０月から１０７人送還

カンボジア現地の詐欺組織により韓国人が監禁被害に遭う事件が多発していることが明るみに出た１０月以降、詐欺に加担したなどとして現地から韓国に送還された被疑者の数が１０７人になった。大統領室の姜由楨（カン・ユジョン）報道官が１２日、伝えた。送還されていない被疑者を含めると、１１月末時点で１５４人がカンボジアで検挙されたという。