韓国「味付けのり」米関税ゼロに　輸出拡大に弾み

【ソウル聯合ニュース】米政府が１１月に発表した相互関税に関する「ファクトシート」によると、韓国産の味付けのりは無関税の対象だった。韓国の海洋水産部が１４日明らかにした。韓国産水産物の中で、唯一の無関税品目となる。

韓国ノリの人気が高い米国で、関税１５％からゼロになったことで、ノリ輸出は一層勢いが増すと期待される。

ただ、乾ノリはほかの水産物同様、相互関税１５％が維持される。

海洋水産部関係者は「ファクトシートに『米国で生産しない天然資源は関税免除を追加で協議する』との内容がある。無関税品目に味付けのりが含まれた」と説明した。今後、乾ノリなども無関税になるよう、米と協議するという。

味付けのりの無関税は通関日ベースで、先月１３日から適用された。

韓国のノリ輸出で米市場が占める割合は２０％を上回る。対米ノリ輸出額はトランプ関税の影響の中でも、１～１１月に２億２８００万ドル（約３５５億円）で、前年同期比１５．９％増えた。対米ノリ輸出で、味付けのりは９０％以上を占める。

米国に味付けのりを輸出する企業の関係者は「関税免除でプロモーションイベントをする余力が生まれた。販売拡大に役に立つ」と話した。