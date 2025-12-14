大統領室復帰後も「青瓦台」近くでランニング可能　「市民の日常尊重」

【ソウル聯合ニュース】韓国の大統領警護処は１４日、大統領室の旧大統領府「青瓦台」への再移転に関し、警護区域を最小化し、国民の日常と利便性を尊重する「開かれた警護、抑えた警護」の原則を維持する方針を示した。

市民の不便を最小限に抑えるさまざまな措置も推進する。人気のランニングコースの光化門～景福宮～青瓦台～三清洞～鍾路・清渓川を巡るルートは、大統領室移転後も市民が利用できるようにする方針だ。青瓦台周辺の登山路も最大限開放する。青瓦台に近づける五つの登山路に人員を配置するものの、過去のように行き先の確認や持ち物の検査は行わない。検問所を再び設置することもないという。

警護処の黄仁権（ファン・イングォン）処長は「必要な警護・安全措置は徹底して準備する一方、主権者である国民の日常と利便性は最大限尊重する」と強調した。

青瓦台は歴代政権で大統領府として使われたが、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が就任後の２０２２年５月に大統領執務室をソウル・竜山に移転した。李在明（イ・ジェミョン）現政権は執務室を再び青瓦台に移転する方針で、すでに引っ越し作業が始まっており、業務施設の移転作業は今月末に終わる予定だ。