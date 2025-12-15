韓国はフランス超え7位・日本は6位…米誌「2025年世界で影響力のある国ランキング」

米国メディアによる「世界で影響力のある国ランキング」2025年度版で韓国はフランスを抑え7位に入った。

米国のビジネス誌「CEOワールド・マガジン」によると、韓国は合計94.18点で「世界で影響力のある国ランキング」7位に入った。

1位は95.36点の米国、2位は94.86点の中国、3位は94.81点のロシアだった。

続いて4位にインド（94.76点）、5位に英国（94.56点）、6位に日本（94.31点）が入り、7位の韓国以下はフランス、イタリア、トルコなどが続いた。

同誌は米国が1位となった理由について「米国は世界最大の先進的な経済と圧倒的な資本市場を持ち、全世界に影響を及ぼす軍事力を支える巨額の防衛費を持つ」「国際機関で中心的な役割を果たしており、先端技術分野でも支配的な地位を確保している」と説明した。

同誌はさらに「米国のソフトパワーは世界のエンターテインメント、デジタル・プラットフォーム、高等教育、文化輸出などを通じて世界の議論をリードし、非公式の影響力で公式の権力を強化している」との見方も示した。

今回のランキングは世界190カ国を対象に政治の安定性、経済的影響力、国防予算、武器システム、グローバル同盟関係、文化的影響力、軍事力など7項目を総合的に評価し算出された。

メディアはランキングを発表する前に電話やオンラインなどで29万6400回のアンケート調査を実施し、その結果と共に国際機関や経済分野のシンクタンクなどのデータに基づいて点数をつけたという。

キム・ミョンイル記者