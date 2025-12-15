1個5万円高級ケーキ、一日3個限定なのに別の商品を発送…ソウル新羅ホテルがまさかのミス

【NEWSIS】ソウル新羅ホテルが今年の業界最高価格のクリスマスケーキを発売したが、注文が錯綜して購入者に別の商品が渡ってしまい、ひんしゅくを買っている。

インターネットのコミュニティーサイトなどには8日、チャンネル登録者数79万人のユーチューバー「黒白レビュー」さんによるクリスマスケーキ関連の投稿がアップされた。それによると、ソウル新羅ホテルで、ホワイトチョコでデコレーションされた「ザ・ファイネスト・ラグジュアリー」ケーキを注文したのに、受け取ったケーキは赤いデコレーションケーキだったという。

ユーチューバーが注文した「ザ・ファイネスト・ラグジュアリー」は、ソウル新羅ホテルが今年のクリスマスシーズンに合わせて発売した高級ケーキで、冬にしか味わえない百パーセント天然の白トリュフを使っている。

価格は50万ウォン（約5万3000円）で、一日3個の限定販売だ。

ネットではソウル新羅ホテルの今回のミスについて「電話限定で予約を受け付けて一日3個しか作らない商品ですら管理できないんだね」「50万ウォン受け取ってキッチンで勘違いだなんて、あり得ない」などの反応が相次いだ。

これについて、ソウル新羅ホテル側は「一部の顧客から（チョコレートのデコレーション部分について）赤いデコレーションはないのかと問い合わせがあったため、ホワイトとレッドの2種類を販売していた」「調理過程で注文内容が混乱し、赤い方を誤って提供してしまったため、ユーチューバー様には丁重におわびするとともに、プレゼントを提案した」と説明した。

イ・ヘウォン記者