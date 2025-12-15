旧統一教会から政治家への金品授受疑惑　教団本部など家宅捜索

【ソウル聯合ニュース】韓国警察庁は１５日午前、政治家らが世界平和統一家庭連合（旧統一教会）から金品を受け取ったとされる疑惑に絡み、ソウル近郊の京畿道・加平にある教団本部や教団のソウル本部など１０カ所の家宅捜索に着手した。同疑惑をめぐり強制捜査が実施されるのは初めて。

家宅捜索の対象には国会議員会館にある田載秀（チョン・ジェス）前海洋水産部長官の事務室、教団元幹部のユン・ヨンホ被告が収監されているソウル拘置所、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）被告を巡る不正疑惑を捜査する特別検察官チームの事務室などが含まれているという。

今回の家宅捜索では教団の会計資料などを押収し、資金の流れを追跡する一方、政治家へのロビー活動に使われたとされる金品などを探すものとみられる。

警察は先ごろ海洋水産部長官を辞任した田氏、与党「共に民主党」の林鍾聲（イム・ジョンソン）前国会議員、「未来統合党」（現・最大野党「国民の力」）の金奎煥（キム・ギュファン）元国会議員の３人を政治資金法違反または収賄の容疑で立件したが、いずれも容疑を否認している。

また、政治家らに金品を渡したとされるユン被告も政治資金や賄賂を違法供与した容疑で立件された。

ユン被告は１２日、教団から違法な政治資金を受け取ったとして政治資金法違反の罪に問われた国民の力の重鎮、権性東（クォン・ソンドン）国会議員の裁判に証人として出廷した際、面識のない人物に金品を提供するはずがないと述べ、これまでの供述を事実上覆した。