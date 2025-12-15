活動再開のＥＸＯ　ニューアルバム「ＲＥＶＥＲＸＥ」来月発売

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＥＸＯ（エクソ）が来月１９日に８枚目のフルアルバム「ＲＥＶＥＲＸＥ」をリリースする。所属事務所のＳＭエンタテインメントが１５日、発表した。

ＥＸＯのアルバムリリースは２０２３年７月に発売した７枚目のフルアルバム「ＥＸＩＳＴ」以来となる。

ニューアルバムにはポップバラードの「Ｉ＇ｍ Ｈｏｍｅ」をはじめ、全９曲が収録される。同アルバムを引っさげての活動は、メンバーのうちスホ、チャンヨル、Ｄ．Ｏ．（ディオ）、カイ、セフン、レイの６人で行う。

ＥＸＯは前日、仁川・永宗島のインスパイアアリーナでファンミーティングを開催し、グループ活動を再開した。

２０１９年にシウミンと Ｄ．Ｏ．を皮切りに、韓国人メンバーが順次兵役に就き活動休止期に入っていたＥＸＯは、今年９月にセフンを最後にメンバーの兵役が終了した。

ファンミーティングでは「Ｉ＇ｍ Ｈｏｍｅ」を初披露したほか「Ｇｒｏｗｌ」「Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ Ｓｎｏｗ」などの代表曲を歌った。

ＥＸＯは「今後、さらに素敵な姿で皆さんのもとを絶え間なく訪れたいです」とし、「２０２６年をＥＸＯでいっぱいにできるよう努力します」と意気込みを語った。

一方、ファンミーティング当日に不参加を知らせた中国人メンバーのレイは、中国の短文投稿サイト「微博（ウェイボ）」 に、中国国家話劇院で開かれる重要な行事に出席するため、急いで北京に戻ったとし、「私の不在によってご不便をおかけした全ての方々に心よりおわび申し上げます」と投稿した。