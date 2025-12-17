［韓流］ＢＴＳの７年前の「アンパンマンソング」　ビルボードチャート１位浮上

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）が２０１８年にリリースした３枚目のフルアルバム「ＬＯＶＥ ＹＯＵＲＳＥＬＦ 轉 'Ｔｅａｒ'」の収録曲「Ａｎｐａｎｍａｎ」が米ビルボードのチャートで１位を記録した。

所属事務所のビッグヒットミュージックによると、「Ａｎｐａｎｍａｎ」は１６日にビルボードのチャート「ワールドデジタルソングセールス」で１位を獲得した。「デジタルソングセールス」では７位に入った。

また、今月９日まで米国、英国、フランス、イタリア、メキシコなど７５カ国のｉＴｕｎｅｓ（アイチューンズ、米アップルのコンテンツ配信サービス）のトップソングチャートで１位を獲得したほか、１２日（現地時間）に発表された英国の「オフィシャルシングルダウンロード」で１２位、「オフィシャルシングルセールス」で２４位に入った。

「Ａｎｐａｎｍａｎ」は異色のヒーロー「アンパンマン」になぞらえて、音楽とステージで人々に希望のエネルギーを伝えるというメッセージが込められた曲。所属事務所は「来春のメンバー全員そろっての活動再開を控えた時点で、この曲が再び親しまれているのは（ＢＴＳの活動再開を）長い間待ち続けてきたＡＲＭＹ（アーミー、ＢＴＳのファン）の応援が集まった結果だ」との見方を示した。

一方、ビルボードが発表した「２０２５年Ｋ―ＰＯＰツアー興行収入トップ１０」で、メンバーのＪ－ＨＯＰＥ（ジェイホープ）が３位、ＪＩＮ（ジン）が７位を記録した。Ｊ－ＨＯＰＥはアジアと北米で３３公演を行い、５０万人を超える観客を動員した。ＪＩＮはアジア、北米、欧州で１８公演を行い、約３０万人を動員した。