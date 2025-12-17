国連軍司令部　韓国国家安保室高官のＤＭＺ立ち入りを許可

【ソウル聯合ニュース】米国が主導する在韓国連軍司令部は１７日、韓国と北朝鮮の軍事境界線がある非武装地帯（ＤＭＺ）に韓国国家安保室のキム・ヒョンジュン第１次長が立ち入ることを許可したと発表した。

ＤＭＺに入るには同司令部の許可が必要で、鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官は先ごろキム氏のＤＭＺへの立ち入りが許可されなかったとし、「領土主権に関する問題」などと同司令部を非難していた。

国連軍司令部はキム氏のＤＭＺ訪問について、朝鮮戦争の休戦協定の安定的維持のため、南北の偶発的な衝突の防止について同司令部と協議するためと説明した。

韓国側ＤＭＺへの非軍事目的の立ち入りを韓国政府が承認できるようにすることなどを盛り込んだ「ＤＭＺの平和的利用に関する法律」（ＤＭＺ法）を巡り、国連軍司令部はこの日声明を出し、ＤＭＺへの立ち入りを規制する権限は休戦協定によって同司令部にあることが定められていると強調し、ＤＭＺ法の制定に反対する立場を示した。

統一部関係者は声明について「休戦協定は序文に記されているように、軍事的性格の協定であり、ＤＭＺの平和的利用を禁止するものではない」とし、「関係官庁と連携して国連軍司令部との協議を推進し、立法を支援する計画」と述べた。