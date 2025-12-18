Ａｐｉｎｋユン・ボミ　交際中の作曲家と来年５月に結婚へ

【ソウル聯合ニュース】韓国女性グループＡｐｉｎｋ（エーピンク）のメンバー、ユン・ボミさん（３２）と作曲家のＲａｄｏ（ラド）さん（４１）が来年５月に結婚する。ユンさんの所属事務所が１８日、発表した。

ユンさんはこの日、ファンコミュニティーに掲載した手紙で「長い間そばで互いの日常を分かち合い、うれしい時も揺れ動く時も一緒にいた人とこれからの人生を共にすることを決めました」と結婚を伝えた。

また、「これまでそうしてきたように、これからも自分の居場所で責任感を失わず、よりしっかりと生きていきます」とし、「今後もＡｐｉｎｋとして、またユン・ボミとして『ＰＡＮＤＡ（Ａｐｉｎｋのファン）』により良い活動で恩返しします」と誓った。

Ｒａｄｏさんはガールズグループ、ＳＴＡＹＣ（ステイシー）のメインプロデューサーを務め、ＴＷＩＣＥ（トゥワイス）や女性歌手チョンハのヒット曲を手掛けた著名な作曲家だ。Ａｐｉｎｋの曲では「Ｏｎｌｙ ｏｎｅ」「ＨＵＳＨ」などを作曲した。

２人は２０１７年から交際を続けてきた。

デビュー１５周年を迎えるＡｐｉｎｋは来年１月５日、１１枚目のミニアルバム「ＲＥ：ＬＯＶＥ」をリリースする。