今日の歴史（１２月１９日）

１９３２年：中国・上海で日本軍に爆弾を投げつけた独立運動家の尹奉吉（ユン・ボンギル）が日本の金沢市で銃殺

１９４９年：李承晩（イ・スンマン）氏を支援するため右翼の若者らが大韓青年団結成

１９６２年：スイスと国交正常化

１９６８年：大学入試の予備考査を初実施

１９８０年：聯合通信（現・聯合ニュース）創立

１９９２年：大統領選挙に出馬した金大中（キム・デジュン）氏が敗北の責任を取り、国会議員辞職と政界引退を宣言

１９９７年：アジア通貨危機により、アジア開発銀行（ＡＤＢ）が韓国の金融部門を構造調整するため４０億ドルの支援決定

２００２年：大統領選挙で民主党（現・共に民主党）の盧武鉉（ノ・ムヒョン）候補が当選

２００７年：大統領選挙でハンナラ党（現・国民の力）の李明博（イ・ミョンバク）候補が当選

２００８年：イラク駐留韓国軍部隊が任務終え帰国

２０１１年：北朝鮮メディア、金正日（キム・ジョンイル）総書記が１７日に死去したと報じる

２０１２年：大統領選挙でセヌリ党（現・国民の力）の朴槿恵（パク・クネ）候補が当選

２０１４年：朴槿恵政権が請求した左派少数野党・統合進歩党の政党解散審判で、憲法裁判所が同党の解散決定 ※韓国憲政史上、憲法裁の決定で政党が解散するのは初めて