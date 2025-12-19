韓国・釜山の金海空港　年間国際線旅客数が初めて１千万人超え

【釜山聯合ニュース】韓国南部の釜山市と韓国空港公社金海空港は１９日、金海国際空港の今年の国際線旅客数が１０００万人を突破したと発表した。

１９７６年に開港した金海空港は、国際線旅客数が初めて年間１０００万人を超えた。２０１５年に５００万人を突破してから１０年での大台達成となった。

１８年には９８７万人を記録したが、１９年に日本旅行自粛の「ノージャパン」が拡大し、２０年からは新型コロナウイルスの影響で利用客が急減。コロナ禍以降は旅客数が急速に回復し、現在は４２都市・週１５４６便と、１８年末の４１都市・週１３０６便より多い。

中・長距離の新規路線開設も続いており、昨年１０月３０日に就航した格安航空会社（ＬＣＣ）エアプサンの釜山―バリ（インドネシア）線はピーク時の平均搭乗率が８０％を超え、年間約６万７０００人を輸送した。

今年は地方空港初の中央アジア直航路線で、金海空港では最長距離路線となる釜山―タシケント（ウズベキスタン）線が新設され、釜山―アルマトイ（カザフスタン）線も来年の正式就航を控えている。

釜山市と韓国空港公社は、ドバイ（アラブ首長国連邦）、イスタンブール（トルコ）、ワルシャワ（ポーランド）、ヘルシンキ（フィンランド）など中東・欧州路線やサンフランシスコ、ロサンゼルスなど米州路線の開設にも力を入れている。