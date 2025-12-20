ベトナム機内で女性客に嫌がらせ、警察に連行されて空港ロビーで泣きじゃくる男性が話題に　／ホーチミン

韓国人とみられる男が旅客機の機内でベトナム警察に逮捕されたが、逮捕当時の動画が現地のSNS（交流サイト）などで広がっている。

【写真】韓国人とみられる男が祈るような姿勢で泣きじゃくる様子

フェイスブックやティックトックなどで17日、ベトナム現地のアカウントを通じ「韓国の男が旅客機の機内でベトナム人女性に嫌がらせをした」などの投稿が写真付きで掲載された。

機内で撮影された動画を見ると、2人の警察官が座席に座っていた韓国人とみられる男を立たせ、機内から連行する様子が映っていた。男は最初は抵抗していたが、後に着ていたTシャツが破れた状態で旅客機の搭乗口に向かった。

旅客機を降りた後に撮影されたとみられる動画も投稿された。男は空港の入国ゲート前で膝を突いて祈るような姿勢で泣きじゃくった。その際に男は太極旗（韓国の国旗）が描かれた白いTシャツを着用していた。後にキャリーバッグを引いて入国ゲート前に立ち空港職員らに言葉をかける様子も映っていた。

ベトナム国内のニュースを伝えるSNSアカウントは動画に映ったこの男を「オッパ（兄さん）」と呼び、「早く自分の国に帰れ」「外国で悪い癖が出た」などと投稿した。

韓国のネット掲示板などでもこの動画が拡散し、当時この旅客機に乗っていた別の韓国人搭乗者の証言も投稿された。

搭乗者によると、事件は今月14日午前0時5分ごろ、ホーチミン発釜山行きのベトジェット・エアの機内で起こった。

搭乗者は「最初は（被害者は）恋人かと思った。表情を見ると本当に驚いた様子だった」と伝えた。この騒動で旅客機は出発が1時間以上遅延したという。

搭乗者は「恥ずかしいのはこっちだ。太極旗を着けていることが本当に恥ずかしかった。この男は処罰すべきだ」「あんなことは本当にしてはいけない。飛行機から引きずり出され、座席の上の共用収納棚にあった手荷物は全て開けられ、持ち主が確認された」「（旅客機が遅延したため）自宅に帰るバスに乗り遅れそうになった。もっとちゃんと生活しろ」などと男を批判した。

航空安全情報ポータルサイトによると、ホーチミンを出発し14日午前6時55分に金海空港に到着予定だったベトジェット・エアVJ992便が到着したのは8時20分ごろだった。遅延の理由については公表されていない。

キム・ジャア記者