韓国国内で朝鮮労働党機関紙の閲覧制限、李在明大統領が批判「国民が『アカ』になると思っているのか」

李在明（イ・ジェミョン）大統領は19日、「北朝鮮の（朝鮮労働党機関紙）労働新聞を（韓国で）見られないように阻んでいるのは、国民がその宣伝戦に乗せられて『アカ（共産主義者）』になるのではと恐れているからか」と発言した。

これは、李大統領が同日午前、政府ソウル庁舎で行われた韓国統一部（省に相当）業務報告で、「国民を主体的な存在として扱うのではなく、宣伝・扇動に乗せられる存在として扱っているのではないか」と言った上で発言したものだ。

労働新聞への接近制限に関する李大統領の質問に、統一部のホン・ジンソク平和交流室長は「現行法上、国民が労働新聞にリアルタイムで接する方法がないが、毎朝多くのメディア関係者が労働新聞を引用して記事を書き、多くの研究者が労働新聞を引用して研究している」と答えた。

これに対して、李大統領は「なぜこれを（見られないように）阻止するのか。国民的な視点から簡単に判断してみよう。北朝鮮の労働新聞を見られないようにする理由は、国民がその宣伝戦に乗せられて、アカになるのを恐れてのことではないか」と言った。

その上で、「そうした可能性はあるのだろうか。私はむしろ、北朝鮮の実状を正確に理解し、『ああしてはいけない』と考えるきっかけになると思う。『国民が見れば、すっかり乗せられて従北主義者になるのではないか』と心配しているのだ。これは本当に問題だ」と述べた。

李大統領はまた、「国民の意識水準をあまりにも見下しすぎている。これは原則どおりにすればいい。こんなことを国政課題にするのか。制限せず見られるようにしておけばいい」と述べた。

ソン・ボクギュ記者