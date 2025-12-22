「任期5年は短すぎ」「刑務所でも人気」　顔から火が出るような李在明政権の自画自賛【12月22日付社説】

金民錫（キム・ミンソク）首相が20日に全羅南道庁を訪問した際、「『（尹錫悦〈ユン・ソンニョル〉政権の任期）5年は長すぎる』とみんな言っていたが、最近は『（李在明〈イ・ジェミョン〉政権の任期）5年は短すぎる』と言う。（李在明政権に）もっとやってほしいという人もいる」と述べた。首相として現政権を自画自賛したい気持ちは理解できる。主に接する支持層からこのように言われたのかもしれない。しかし、「今後4年半、どう耐え忍べばいいのか」という心情の人々もいる。就任演説で「国民全員の大統領」になると誓った政権なら、全国民をまとめていこうという心構えを持つべきだろう。

【写真】「本当に話が長い」「話をそらすな」 公の場で尹政権が任命した仁川空港公社社長を非難する李在明大統領

現政権が発足してやっと半年だ。任期の10分の1が経過したに過ぎない。「任期が短い」と残念がる時期ではなく、「残った時間でどうすれば国民のために最善を尽くせるのか」と謙虚に悩むべき時期だ。つい口から出てしまった言葉だとしても、首相が「大統領再任」に言及したのは不適切だった。

鄭成湖（チョン・ソンホ）法務長官も、国民の前で大統領を祭り上げた。業務報告で「李大統領は刑務所の中で人気がある」と言ったのだ。李大統領の就任後、仮釈放が約30％増えたためだという。李大統領のご機嫌うかがいのために言ったのだろうが、服役者に人気があるというのが褒められるかどうかは、よく考えてみなければならない問題だろう。仮釈放が増えるのは、刑期を満了せずに刑務所から出てくる人からすれば良いことだが、他の国民たちがみんな歓迎するかどうかは議論の余地がある。

李大統領も自画自賛の例外ではなかった。先日、「業務報告に対する国民の関心が高まっている。（動画配信サービス）ネットフリックスより面白いという説がある」と言った。生中継される業務報告で、大統領が各機関のトップたちをやり込める姿を見て、支持者たちは面白いと感じたかもしれない。だが、「権力を振りかざしてパワハラをしているように見える」と不快に感じた国民も少なくなかった。「生中継されている業務報告を通じ、間違った情報がそのまま国民に伝えられた」との指摘もある。農林畜産食品部（省に相当、以下同じ）と保健福祉部の報告では、間違った統計を引用するなどの誤りも明らかになり、歴史学界では偽書と判明している歴史関連本『桓檀古記』を巡る議論も巻き起こった。

仕事をきちんとしていれば、評価は自然についてくるものだ。顔から火が出るような自画自賛で無理やり拍手を引き出しても、国民はうなずけるだろうか。