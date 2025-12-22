［韓流］ＳＥＶＥＮＴＥＥＮが日本ドームツアー完走　４２万人動員

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン）の日本ドームツアーが２０、２１の両日にみずほＰａｙＰａｙドーム福岡で行われた公演を最後に幕を閉じ、計４２万人の観客を動員した。所属事務所が２２日、発表した。

今回の日本ドームツアーはワールドツアー「ＮＥＷ＿」の一環として行われ、福岡公演は早々に全席完売した。

コンサートでは５枚目フルアルバム「ＨＡＰＰＹ ＢＵＲＳＴＤＡＹ」のタイトル曲「ＴＨＵＮＤＥＲ」、日本オリジナル曲の「ひとりじゃない」「あいのちから」のほか、「ＨＩＧＨＬＩＧＨＴ」「Ｒｏｃｋ ｗｉｔｈ ｙｏｕ」の日本語バージョンなどを披露した。

メンバーは「公演中、僕たちが青春を共に過ごしていることを実感しました。これからも皆さんと成長したいです」と語った。

また、一部のメンバーが兵役中であることから「一日も早く１３人が一緒にステージに立つ日が来ることを願います」と強調した。

ＳＥＶＥＮＴＥＥＮは１カ月間にわたる日本ドームツアーで名古屋、大阪、東京、福岡の４都市を回り、計１０公演を開催した。

来年２～３月には香港、シンガポール、タイ、フィリピンのアジア４都市でツアーを続ける。