ＢＴＳ　来春の活動再開へライブ配信で意気込み＝所属事務所に苦言も

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）が２１日、ファンコミュニティープラットフォーム「Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）」でライブ配信を行い、来春のグループ活動再開に向けて意気込みを語った。

リーダーのＲＭ（アールエム）は「２０２６年はＢＴＳの年にしましょう」とし、Ｊ－ＨＯＰＥ（ジェイホープ）も「２６年は僕たちにとって重要な年」と強調した。

一方、ＲＭは「会社（所属事務所）が僕たちにもう少し愛情を持ってほしいです」とも話した。

ＪＩＮ（ジン）が「それでもあれこれと一生懸命やってくれているのではないでしょうか」と言うと、ＲＭは「こんな話はあまりしませんが、ただもう少し僕たちを支えてほしいです」と語った。

また、アルバムの制作が進んでいるとしながらも、今年中に公開できる内容は多くないとして、もどかしさを訴えた。

メンバーたちは「レコーディングは数カ月前に終わりましたが、その後も修正を続けました。たくさん働きました」とし、「僕たちができることはありませんが、近いうちに何かは発表されるでしょう」と伝えた。

ＢＴＳは来春に発売するアルバムの準備を進めており、リリース後にはワールドツアーを開催する予定だ。