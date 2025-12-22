韓国外相　来年初めの韓中首脳会談調整＝「北東アジアの平和定着議論」

【ソウル聯合ニュース】韓国の趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官は２２日、聯合ニュースＴＶとのインタビューで、来年初めに李在明（イ・ジェミョン）大統領と中国の習近平国家主席による首脳会談を調整しているとして、会談では北東アジアの平和定着問題が議論されるとの見通しを示した。「近く（会談の）日程などを発表する」と述べた。

趙氏は「戦略的に両国が北東アジアの平和と繁栄のため協力していくことについて議論すると思う」とし、「北（朝鮮）が対話のテーブルに出られるよう、中国の協力を要請することが重要」との認識を示した。

中国が朝鮮半島西側の黄海に構造物を設置した問題に関しては、「隣国同士が良好な関係を持つためには、塀をしっかり築き、しっかり守らなければならない」とし、「そうした次元で議論が行われると思う」と語った。

また、日本とも来年初めの李大統領の訪日を協議していると明らかにした。

米朝対話が実現する可能性については、「トランプ米大統領の中国訪問がきっかけになると思う」とし、「その機会を失わないよう、最善を尽くしたい」と述べた。

李大統領への業務報告で、適切な時期に韓米首脳会談の開催を目指すと表明したことに関しては、「来年は米国が主要２０カ国・地域（Ｇ２０）の議長国のため、その機会もあるし、その前にも環境が整えば首脳会談が開かれることを信じている」と話した。