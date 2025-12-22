鉄道労組が２３日から無期限スト　鉄道公社は非常時体制で対応へ＝韓国

【大田聯合ニュース】韓国鉄道公社（コレール）は２２日、全国鉄道労働組合が２３日午前９時から無期限ストライキに入ると予告したことを受け、２２日から安全運行のための非常時の管理体制に移行すると発表した。

２４時間体制で対応に当たる非常対策本部を運営するなどスト対策を講じ、利用可能なリソースを全て投入して利用者の不便を最小限にする計画だ。

通勤時間帯の首都圏の電車と高速鉄道のＫＴＸについては、運転士の経験のある職員や外部の運転士などを投じることで運行回数をできる限り多くする予定だ。

スト期間中の運行数は首都圏の電車は平時の７５．４％（通勤時間帯は９０％以上）、ＫＴＸは６６．９％、セマウル号は５９％、ムグンファ号は６２％になる見通しだ。貨物列車は輸出入品や産業必需品など緊急性の高いものを中心に輸送し、平時比２１．５％の本数になる見込み。

コレールは利用者の混乱を防止するため、モバイルアプリやホームページ、駅や列車内の放送などを通じた案内を強化する予定だ。通勤時間帯などに混雑が予想される主要３４駅には警備員など２１２人を配置する。

コレール関係者は「スト期間には列車利用前に運行の有無を必ず確認し、急ぐ人はバスなど別の交通手段を利用してほしい」と呼び掛けた。