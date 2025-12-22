韓国財界　来月初めに中国へ経済使節団＝サムスン会長ら２００人か

【ソウル聯合ニュース】韓国の大韓商工会議所が来年１月初旬に中国に経済使節団を派遣する予定で、参加を希望する企業の申請を受け付けていることが２２日、関係者の話で分かった。２００社程度の規模になる見通しで、サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、ＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長、現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長、ＬＧグループの具光謨（ク・グァンモ）会長の４大企業グループのトップの参加が有力視されている。

大韓商工会議所の会長を務める崔氏が使節団を率いるという。

崔氏は１０月末に韓国の慶州で開催されたアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）の最高経営責任者（ＣＥＯ）サミットを前に訪中し、ＣＥＯサミットの成功や両国の経済協力拡大について中国側と協議した。

大韓商工会議所は２３日に申請受付を締め切り、審査を経て使節団を構成する予定だ。

韓中は来年初めの首脳会談開催に向け調整しており、実現するかどうかにより、使節団の訪中日程や出席者リストが変動する可能性がある。

使節団は中国で韓中ビジネスフォーラムに出席するほか、経済協力覚書（ＭＯＵ）の締結、ビジネス相談会などに参加する予定だ。

大韓商工会議所が経済使節団を中国に派遣するのは文在寅（ムン・ジェイン）政権下の２０１９年１２月以来。当時は中国・成都で開催された韓中日首脳会談に合わせ、約１００人規模の使節団が派遣された。