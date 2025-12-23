今年の訪韓外国人観光客１８７０万人突破へ　過去最多

【ソウル聯合ニュース】韓国の文化体育観光部は２３日、今年韓国を訪問した外国人観光客が１８７０万人を超え、過去最多を記録する見通しだと発表した。

これまでの最多記録は新型コロナウイルス禍直前の２０１９年の１７５０万人だったが、これを１００万人以上上回ることになる。

文化体育観光部の関係者は「韓国カルチャーの人気を訪韓観光客の誘致に戦略的に活用し、現場で奔走した観光業界の努力が奏功した」と述べた。

訪韓観光客のうち「不動の１位」を占める中国からの観光客は７～８月に急増した。文化体育観光部は、主な消費層である２０～４０代の女性をターゲットにＰＲを強化し、団体観光客や大学生の学習旅行市場を開拓した成果だと説明した。

台湾市場向けには釜山、大邱など地域観光商品を拡大し、韓国料理や野球など全方位でマーケティングを展開。その結果、台湾からの観光客は前年比２７．０％増加し過去最多を記録した。

日本市場では２０～３０代の女性を対象にリピーターの誘致に注力した。今年は３６１万人が韓国を訪れ、１２年（３５２万人）以来１３年ぶりに最多記録を更新すると予想される。

アジア・中東市場では現地の旅行会社やオンライン旅行会社（ＯＴＡ）と協力して国別に旅行商品を開発した結果、訪韓客が１１．８％増加した。

欧米・大洋州市場は航空便の新規就航と増便路線を活用して市場の多角化を図り、１４．０％の成長率を達成した。

文化体育観光部は２３日、外国人観光客の最多誘致を記念して仁川国際空港でイベントを開催し、金大顕（キム・デヒョン）第２次官が１８５０万人目に入国したシンガポールからの観光客に記念品を贈呈した。