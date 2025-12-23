［韓流］韓国最大音楽サイト　Ｋ―ＰＯＰの「韓中日チャート」新設へ

【ソウル聯合ニュース】韓国最大の音楽配信プラットフォーム、メロンに韓国、中国、日本３カ国のＫ―ＰＯＰ再生数を統合した「Ｋ―ＰＯＰアーティストチャート」（仮称）が新設される。

メロンを運営するカカオエンターテインメントは２３日、同チャート新設に向けて、中国音楽配信大手のテンセント・ミュージック、日本のＬＩＮＥ ＭＵＳＩＣとそれぞれ業務協約を締結したと発表した。

カカオエンターテインメントは同チャートについて、メロン、テンセント・ミュージックが運営する音楽プラットフォーム、ＬＩＮＥ ＭＵＳＩＣのユーザーの活動や利用状況を客観的かつ公正に反映し、ランキングを集計する計画だと説明した。来年上半期の公開を目指す。

２０年以上の歴史を持つメロンは「トップ１００」などのチャートを提供している。２０２３年６月からは米ビルボードのチャートにもメロンのデータが反映されている。

カカオエンターテインメントのチャン・ユンジュン代表は「アジアの音楽産業をリードする企業がグローバル基準のＫ―ＰＯＰチャートを披露することになりとても意義深い」とし、「Ｋ―ＰＯＰ市場に信頼度の高い基準を提示することで産業、アーティスト、ファンに新たな価値を提供する契機になるだろう」と述べた。