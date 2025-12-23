北朝鮮経済　２年連続３％台の成長＝ロシアとの協力拡大影響

【世宗聯合ニュース】韓国の国家データ処（旧統計庁）は２３日、２０２５年版の北朝鮮の主要統計指標を公表した。北朝鮮の２０２４年の実質国内総生産（ＧＤＰ）は前年比３．７％増加し、２３年（３．１％増）に続き２年連続プラス成長となった。名目ＧＤＰは４３兆７０００億ウォン（約４兆５９５０億円）で韓国（２５５６兆９０００億ウォン）の５９分の１程度、１人当たり国民総所得（ＧＮＩ）は前年比８．２％増の１７１万９０００ウォンで、韓国（５０１２万ウォン）との格差は２９．２倍だった。

北朝鮮経済の２０２４年の成長率は２０１６年（３．９％）以来の高水準だった。国家政策事業の推進強化、ロシアとの経済協力拡大の影響と分析された。建設業が１２．３％、鉱工業が７．６％それぞれ増加し、全体をけん引した。

２０２４年の貿易総額は２７億ドル（４２１０億円）で前年より２．６％減少した。韓国（１兆３１５４億ドル）との格差は４８８倍に達した。

輸出額は３億６０００万ドルで前年より１０．８％増加した。輸入額は４．４％減の２３億４０００万ドルだった。

最大輸出品目はかつら・靴・帽子などの軽工業製品で、全体の５２．５％を占めた。最大輸入品目は「鉱物性燃料・鉱物油」で１９．１％だった。

最大の貿易相手国は中国で、全体の９８．０％を占めた。アルゼンチン（０．６％）やベトナム（０．５％）などが続いた。

食糧用作物の生産量は４７８万トンで前年より０．８％減少した。韓国（４１９万トン）よりは５９万トン多い。このうちコメは２１５万トンで１．８％増えた。

２０２４年の北朝鮮の人口は約２５８７万人で、韓国（５１７５万人）の半分程度だった。

女性１人が生涯に産む子どもの推定人数「合計特殊出生率」は１．６０だった。

人口を年齢別にみると、０～１４歳が１８．７％、１５～６４歳が６９．８％、６５歳以上が１１．４％だった。０～１４歳の割合は韓国より８．１ポイント高く、６５歳以上は７．８ポイント低かった。

平均寿命は男性が７２．５歳、女性が７８．８歳だった。韓国より男性は８．９歳、女性は８．３歳短い。