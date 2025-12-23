脱北者の呼称　近く「北郷民」に変更か＝韓国当局「迅速に推進」

【ソウル聯合ニュース】韓国統一部が、北朝鮮を脱出して韓国で生活している住民を指す「脱北民」の呼称変更を迅速に進める方針を示した。

同部当局者は２３日の記者会見で、脱北民の呼称変更に関する質問に対し「早期に結論を出して推進していく計画だ」と答えた。

韓国で脱北者は一般的に「脱北民」と言い、法律では「北韓離脱住民」と規定している。

同部の鄭東泳（チョン・ドンヨン）長官は１９日、李在明（イ・ジェミョン）大統領に同部の来年の業務計画を報告した際、「北韓離脱住民」や「脱北民」ではなく「北郷民」という呼称を使った。

鄭氏は脱北民の呼称変更に関する意見をまとめている最中だとし、「脱北民全員が既存の名称、脱北者という名称に対し強い拒否感を示している」と述べた。

これを受け、同部の業務報告では李大統領や金民錫（キム・ミンソク）首相も北郷民の呼称を使った。

同部はまだ呼称変更を正式に決定していないが、幹部会議など内部では脱北民の代わりに北郷民の呼称を使っているという。

ただ、「脱北民全員が現在の呼称に強い拒否感を示している」という鄭氏の説明とは異なり、一部の脱北者団体は呼称変更に反対している。

同部は９月、脱北民の呼称変更検討に関する世論調査を実施したがまだ結果を公開していない。

政府は呼称変更前にコンセンサスを得るため、政府レベルで先に北郷民という呼称を使う方策も検討している。