韓国の株式長者１００人　サムスン会長が１位＝ＢＴＳメンバーもランクイン

【ソウル聯合ニュース】韓国企業情報サイトのＣＥＯスコアは２４日、昨年１２月末と今月１９日の韓国上場企業の株主別保有株式と時価を比較した結果、上位１００人が保有する株式の時価は１０７兆６３１４億ウォン（約１１兆３６００億円）から１７７兆２１３１億ウォンへと６４．６％増加したと発表した。

１位のサムスングループ経営トップ、李在鎔（イ・ジェヨン）サムスン電子会長の保有株式の時価は、１２兆３３０億ウォンから２３兆３５９０億ウォンへと９４．１％急増した。

李氏が保有するサムスン電子やサムスン物産、サムスン生命などの株価が上昇したためと分析される。

このうちサムスン電子の株式の時価は５兆１８８５億ウォンから１０兆３６６６億ウォンへと９９．８％増え、サムスン物産とサムスン生命もそれぞれ４兆５４６８億ウォン（１１６．９％）、１兆２５６９億ウォン（６３．５％）増加した。

李氏は来年１月２日、母親の洪羅喜（ホン・ラヒ）サムスンリウム美術館名誉館長からサムスン物産の株式（持ち分比率１．０６％）の贈与を受ける予定で、保有株式の時価はさらに増加する見通しだ。

２位は趙正鎬（チョ・ジョンホ）メリッツ金融持ち株会長で、５．４％増の１０兆７１３１億ウォン。

３位は洪羅喜氏（９兆８２０２億ウォン）、４位と５位は洪氏の娘の李富真（イ・ブジン）ホテル新羅社長（８兆８３８９億ウォン）と李叙顕（イ・ソヒョン）サムスン物産社長（８兆１１７３億ウォン）だった。

このほか、人気グループのＢＴＳ（防弾少年団）などを擁するエンターテインメント企業、ＨＹＢＥ（ハイブ）の創業者で同社取締役会議長の房時赫（パン・シヒョク）氏（４兆１２３０億ウォン）が１０位に入った。

ＢＴＳメンバーのＪＩＭＩＮ（ジミン）さんとＶ（ブイ）さん、ＪＵＮＧ ＫＯＯＫ（ジョングク）さんの３人は、３０歳以下の上場企業株式長者１００人で２８位タイにランクインした。保有株式の時価は２１４億ウォン。