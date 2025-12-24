記事入力 : 2025/12/24 10:00

「内乱専担裁判部」設置法案に反対　国民の力・張東赫代表が24時間フィリバスター、韓東勲派も舌を巻く過去最長記録

【TV朝鮮】（アンカー）

　韓国最大野党・国民の力の代表が久しぶりに気概があるところを見せ、バラバラだった党をひとまず結束させました。同党の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表は、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の非常戒厳宣布を巡る内乱事件を専門に担当する裁判部設置を盛り込んだ「内乱・外患・反乱犯罪などの刑事手続きに関する特例法案」のフィリバスター（無制限の討論による議事進行の合法的妨害）で24時間を超える演説を続け、法案の違憲性を指摘しました。過去最長記録を打ち立てた張東赫代表に対し、このところ党務監査問題などで批判的な声を上げていた韓東勲（ハン・ドンフン）前代表派の人々も、その気概を高く評価しました。せっかく一丸となったのですから、これから党をいかにしっかりとまとめていくかが鍵となるでしょう。キム・チャンソプ記者がお伝えします。

　（記者リポート）

　国民の力の張東赫代表が本や資料などを抱えて演壇に立ちました。

　憲法学の教科書や故・盧武鉉（ノ・ムヒョン）元大統領の語録などを取り上げながら「内乱裁判部は独裁的発想だ」と声高に訴えました。

　（国民の力の張東赫代表）

　「この法律が通過し、法歪曲（わいきょく）罪が通過し、裁判所行政処まで通過すれば、おそらくベネズエラも顔負けでしょう」

　ナチス・ドイツやベネズエラの「司法掌握」にそっくりだという比較資料も見せて説明しました。

　2時間、3時間たっても表情一つ変えずに発言を続け、午前4時53分ごろ、これまでの最長記録を超えました。

　「記録を破りました」

　張東赫代表は、与党・共に民主党主導でフィリバスター解除の採決を行うまでの24 時間1 分にわたり発言しました。

　（禹元植〈ウ・ウォンシク〉国会議長）

　「24時間経過しました。討論を終わりにしてください」

　（国民の力の張東赫代表）

　「討論を終わりにします」

　国民の力の議員たちは全員立ち上がって拍手しました。

　「お疲れさまでした」

　初当選議員の代表で革新を要求してきた同党の金大植（キム・デシク）議員は張東赫代表を抱き締め、最近公の場で苦言を呈している韓東勲（ハン・ドンフン）前代表派の人々らも「驚異的な闘魂だ」「決意と責任が感じられた」と評価しました。

　「張東赫、張東赫、張東赫」

　初の「24時間フィリバスター」により、ひとまず党内が結束するきっかけはつくったということです。

　国民の力が国民の気持ちにさらに近づけるかどうかは、張東赫代表が来年初めに出す革新案に懸かっているとみられています。TV朝鮮、キム・チャンソプがお伝えしました。

（2025年12月23日放送、TV朝鮮『ニュース9』より）

チョソン・ドットコム／朝鮮日報日本語版
