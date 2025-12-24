恵まれない子どもたちのためにＸマスプレゼントを買いに出掛けた女子大生（22）が交通事故死　／メキシコ

【NEWSIS】メキシコで美人コンテストに入賞した経験のある20代の大学生が、クリスマスを前に恵まれない子どもたちへのプレゼントを買いに行く途中で交通事故に遭い、亡くなった。英メディア「ザ・サン」が18日（現地時間）に報道した。

【写真】ルセロ・ラミレスさん（22）

報道によると、ルセロ・ラミレスさん（22）は今月17日、メキシコ・コルドバ近くの高速道路で小型四輪駆動車に乗っていたところ、車が道路を外れて転覆する事故に遭い、死亡したとのことだ。現地当局は、車の機械的欠陥の有無や外部要因の有無について、詳しい事故原因を調べている。

ルセロさんは事故現場で死亡が確認され、車に同乗していた親族のカルロス・ダニエル・ラミレスさん（29）とナリア・デ・ヘスス・ラミレス・アントニオさん（50）は病院に搬送されて治療を受けているが、予断を許さない状況だという。

3人は年末を迎えるにあたり、経済的に苦しい地域の子どもたちに渡すおもちゃやアメなどを用意するため、メキシコシティに移動していたとのことだ。

ルセロさんは2023年、メキシコ南部ベラクルス州で開かれた美人大会「Flor de Mayo（フロル・デ・マヨ）」で入賞した。その後も、いくつかの全国レベルの美人コンテストに故郷の代表として参加し、活動を続けていた。

ルセロさんは法学を専攻しており、最近は政治分野への進出を準備していたという。事実、ルセロさんは中道左派の市民運動党所属で、アカユカン第27選挙区市会議員選挙への出馬を公にしていた。

突然の悲報に地域社会は大きな衝撃を受け、交流サイト（SNS）上にはルセロさんへの追悼メッセージが相次いで寄せられている。

ユン・ソジン記者