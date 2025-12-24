韓国の出生数が１６カ月連続増　２年連続で前年比増の見通し　

【世宗聯合ニュース】韓国国家データ処が２４日に発表した「人口動向」によると、１０月の出生数は前年同月比５３２人（２．５％）増の２万１９５８人で、昨年７月から１６カ月連続で増加した。

今年１～１０月の累計出生数は２１万２９９８人で、前年同期比６．５％増加した。増加幅は１９８１年に統計を取り始めて以来、２００７年（１０．１％）、９１年（７．１％）に次いで３番目に大きかったが、出生数自体は２３年、２４年に続き３番目に少なかった。

出生数は２３年に前年比７．７％減の２３万２８人に落ち込んだが、昨年は３．６％増の２３万８３１７人と増加に転じ、このペースが続けば２年連続でプラスになると予想される。

１人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は１０月に０．８１を記録し、前年同月比０．０２ポイント増加した。

合計特殊出生率を年齢別にみると、３０～３４歳での出産が最も多かった。

１０月の婚姻件数は１万９５８６件で、前年同期比３５件（０．２％）増加。１～１０月の累計婚姻件数は前年同期比８．０％増の１９万５７６４件で、同期間の婚姻件数は１８年（２０万８００３件）以来７年ぶりの高水準を記録した。

この傾向が続けば、婚姻件数は２３年から３年連続で増加する見通しだ。

１０月の離婚件数は７４７８件で、前年同月比１７８件（２．４％）増えた。１～１０月の累計は７万３４２７件で、同３．３％減少した。

１０月の死亡数は２万９７３９人で、同７９人（０．３％）減少した。

死亡数が出生数を上回り、１０月の人口は７７８１人の自然減となった。１～１０月では８万７２５３人減少した。人口は１９年１１月から７２カ月連続で減少を続けている。