トランプ氏　李大統領に「金色の鍵」贈る＝「最高の協力関係」

【ソウル聯合ニュース】韓国の姜勲植（カン・フンシク）大統領秘書室長は２４日、トランプ米大統領が李在明（イ・ジェミョン）大統領に贈った「金色の鍵」をフェイスブックで公開した。

　トランプ大統領は１６日、康京和（カン・ギョンファ）駐米韓国大使との面会で、「１０月に訪韓した際、大変貴重なプレゼントをもらい、特別なプレゼントを贈りたい」として、５個製作した鍵のうち最後のものを李大統領に贈ったという。

　また「私は彼がとても好きだ」とし、「両首脳の間で最高の協力関係が築かれた」と述べたという。

　トランプ大統領が言及した「貴重なプレゼント」は１０月に韓国南東部・慶州で開かれた韓米首脳会談で贈呈された韓国国宝の金冠のレプリカとみられる。当時、トランプ大統領は「わが国が再び尊重されている」などと満足感を示していた。

　金色の鍵はホワイトハウスが描かれた木箱に入っている。鍵には「ホワイトハウスの鍵」との文字が刻まれている。

　姜氏によると、トランプ大統領は特別なゲストに贈るため、金色の鍵を直接デザインした。これまでイスラエルのネタニヤフ首相と麻生太郎元首相、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）、サッカー・ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナルド選手に鍵が贈呈された。

　姜氏は「特別な意味を持つ金色の鍵が強固な韓米関係の象徴になることを望む」とつづった。

