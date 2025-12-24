尹前大統領を追起訴　政治資金法違反の罪＝無償で世論調査

【ソウル聯合ニュース】韓国前大統領の尹錫悦（ユン・ソクヨル）被告（内乱首謀罪などで公判中）の妻、金建希（キム・ゴンヒ）被告（あっせん収賄罪などで公判中）を巡る不正疑惑を捜査する特別検察官チームは２４日、政治ブローカーのミョン・テギュン氏から２億７０００万ウォン（約２９００万円）相当の世論調査の結果を無償で受け取ったとして、尹被告を政治資金法違反の罪で追起訴した。ミョン氏については在宅起訴した。

尹被告が昨年１２月の「非常戒厳」宣言以降、起訴されたのは今回が７回目。

特別検察官側は尹被告が金被告と共謀して２０２１年６月から２２年３月にかけ、ミョン氏から５８回にわたり世論調査の結果を受け取ったとしている。

また２０２２年６月の国会議員補欠選挙で、当時与党だった「国民の力」から出馬して当選した金映宣（キム・ヨンソン）氏が党の公認を受けたのは、尹被告と金被告が世論調査の対価として公認候補選びに介入したためと見ている。

さらに尹被告には不当に得た利益の半額相当となる１億３７２０万ウォンの追徴保全が請求された。

残りの半分は金被告に請求されている。金被告は８月２９日に起訴された。来月２８日に一審の判決公判が開かれる。

特別検察官側は尹被告と金被告のそのほかの容疑についても捜査を続けており、容疑が固まれば追起訴する方針だ。