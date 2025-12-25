韓国・ハンファが買収した米造船所　米軍の原潜建造に向け準備に着手

【フィラデルフィア聯合ニュース】トランプ米大統領が先ごろ発表した「黄金艦隊」構想で韓国造船大手ハンファを協力パートナーとして挙げたことを巡り、ハンファ側が同社が買収したフィラデルフィアのフィリー造船所で米海軍の原子力潜水艦などを建造するための準備作業に着手済みであることが２５日までに分かった。

韓国軍需企業ハンファディフェンスの米法人で造船部門の責任者を務めるトム・アンダーソン氏は２２日（現地時間）、フィリー造船所で開かれた韓国メディア向けの記者会見で同造船所について、韓米が原潜の共同建造を実現するうえで重要な強みを持っていると説明した。

また原潜建造のための準備作業にすでに着手したとし、人員の補充、生産効率の改善、設備投資、韓国造船所からの技術移転などが進められていると明らかにした。

原潜の建造が可能になる時期については、「（韓米）両政府が今後どのような方式で協力していくかに大きくかかっている」と述べた。

また「フィリー造船所は特定のモデルに限らず、原潜を建造できる能力を備えている」と強調した。

これについてハンファの関係者は、フィリー造船所では米国の原潜を建造し、慶尚南道・巨済にあるハンファオーシャンの造船所では韓国の原潜を建造するという意味だと説明した。

トランプ大統領は１０月に慶州で開催した李在明（イ・ジェミョン）大統領との首脳会談を機に、韓国の原潜建造を承認する意向を表明した。

ハンファグループは８月、韓米造船産業協力プロジェクトの一環としてフィリー造船所に５０億ドル（約７７９０億円）を追加投資すると発表した。