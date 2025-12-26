反日でも日本製品不買運動が見られない中国…スシロー、ユニクロに長蛇の列

週末の20日深夜11時、中国・北京市朝陽区の繁華街「好運街」で営業しているのは日本料理店がほとんどだった。50店舗あまりのテナントのうち、中国地方料理の店は廃業したが、日本料理店は11店舗の前には地元客が長蛇の列を成して繁盛していた。好運街の近くには日本の街並みを模した「一番街」があり、その2階にあるバー「逃単」では「トウキョウラウンジ」と書かれたステージの上で中国人歌手のライブが続いた。バーを埋めた客約30人の大半が中国人だった。店の前の廊下ではタバコをくわえた男女が日本の観光地の写真の前で記念写真に興じていた。

【写真】上海スシロー前に長蛇の列

先月日本の高市早苗首相が台湾有事の際の軍事介入を示唆する発言を行って以降、日中対立が激化したが、中国国内では日本製品に対する不買運動はほとんど見られない。2012年に尖閣諸島（中国名・釣魚島）の領有権紛争が起きた当時、北京の日本大使館前では数千人が反日デモを行い、日本製品不買運動が相次いだが、それとは明らかに異なる光景だ。

中国当局は日本関連の消費を中国の国内と国外に分けて規制することで日本に圧力をかけている。中国人の日本旅行と留学、日本歌手の中国公演にはストップをかけながら、中国国内での日本ブランド消費と文化共有には特に制裁を加えていない。

今月6日に日本の回転ずしチェーンであるスシローが上海に初出店すると、700組の来店客で最長14時間待ちという盛況となった。中国新聞網、今日頭条などのニュースサイトは「中日の公式な関係は緊張しているが、日本の美食に対する上海の民衆の情熱に水を差すことはなかった」などと報じた。20日、フリーマーケットアプリ「閑魚」では北京市のスシローの予約番号が40元（約890円）で取り引きされていた。

今月初め、朝陽区のショッピングモール「鳳凰薈」では日系アパレル店であるユニクロのレジに来店客の列ができ、映画館では日本のアニメ映画「『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」が上映されていた。同作品は中国での封切り初日の前売り率がトップとなり、上映28日間の興行収入は6億7700万元に達した。