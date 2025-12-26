「座席からはみ出る乗客」巡り米ネットで賛否…サウスウエスト航空、来年から追加座席購入を義務化

【NEWSIS】ネットユーザーの間で「過体重乗客（大柄な客）」に関する問題が再燃している中、米国の格安航空会社（LCC）「サウスウエスト航空」では来年から過体重乗客に追加座席購入を義務化した。

【写真】「おしつぶされそう…大げさに言ってるわけじゃない」

米ピープル誌など外信各社が17日（現地時間）に報道したところによると、現地のSNS上では過体重乗客に対する論争が拡散しているという。

論争の発端は今月11日、SNS「X（旧ツイッター）」に掲載されたある投稿だった。

投稿者は「満席の飛行機で隣の席に座ったおばさんの体が大きすぎて、ひじ掛けを上げ、私の座席まで侵犯してきている。窓の方に追いやられて、押しつぶされている。本当に大げさに言っているわけじゃない」と訴えた。

この投稿者はさらに、「この状況で私に一体何ができるのか」と書き込み、座席が狭く、隣の客がはみ出てきて、膝を突き合わせて座っている写真を掲載した。

この投稿は1110万回以上の閲覧回数を記録し、ネットユーザーたちの注目を集めている。

コメント欄には「太った人たちには座席を2つ分、強制的に購入させなければならない」「格安航空会社を利用しておきながら、高級なサービスを期待する人たちを見ると、本当にあきれる」など、賛否両論が寄せられている。

問題になった航空便はアメリカン航空所属だという。

こうした中、サウスウエスト航空の場合、来月27日から肘掛けの間に体が入らない、いわゆる「プラスサイズの乗客」に追加座席購入を義務化した。

事前に追加分の座席を購入していないプラスサイズ乗客の場合は、空港で必ず追加購入しなければならず、該当の航空便が満席の場合には別の航空便に再予約となる。

肥満の人々のための人権団体「全米ファット・アクセプタンス協会（NAAFA）」タイグリス・オズボーン専務理事は今回の政策変化に対し、「過体重乗客に対する接近性を侵害する。他の航空会社とは違う、サウスウエスト航空ならではの要素を失うことになった」と評した。

キム・スビン記者