韓国の高齢者貧困率がＯＥＣＤで最悪　若者は家買えず

【世宗聯合ニュース】韓国の国家データ処は１１の研究報告書をまとめた２０２５年版の「韓国の社会動向」を公表した。所得の中央値の半分を下回る人の割合（相対的貧困率）が高齢者で高く、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国のうち最も高かった。７５歳以上の高齢者に対する政府の支援が不十分で、三つ以上の疾患で苦しんでいる人が半数近くになることが分かった。

◇韓国高齢者の相対的貧困率 ＯＥＣＤ最悪

韓国の相対的貧困率は１４．９％で、ＯＥＣＤ加盟国の平均（１１．１％）より高かった。

６６歳以上の高齢者の相対的貧困率は３９．７％で、ＯＥＣＤの中で最も高く、ＯＥＣＤの平均（１４．８％）の２倍以上だった。

また７５歳以上の高齢者のうち、三つ以上の疾患を抱えている人の割合は４６．２％に達した。高血圧（６９．０％）が最も多く、糖尿病、高脂血症（脂質異常症）、関節炎、骨粗しょう症と続いた。

◇３９歳以下の７割超が賃貸住宅

３９歳以下の若い世代で住宅を所有していない割合は２０２３年に７３．２％となり、２０１５年の６５．９％から上昇した。

報告書は増加した理由として住宅価格の上昇、所得の伸び悩み、若者の１人世帯増加などを挙げた。

賃貸住宅で暮らす世帯の割合は２０２４年に首都圏が４４．４％、そのほかの地域は２８．３％だった。ソウルは５３．４％で特に高かった。