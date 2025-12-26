韓国　きょうのニュース（１２月２６日）

◇特別検察が尹前大統領に懲役１０年求刑 逮捕妨害などで

ソウル中央地裁で特殊公務執行妨害、職権乱用権利行使妨害などの罪に問われた尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の論告求刑公判が開かれ、特別検察官側は懲役１０年を求刑した。尹被告による昨年１２月の「非常戒厳」宣言に関する四つの裁判のうち、求刑が言い渡されたのは初めて。

◇与党代表 尹前大統領の内乱事件など巡る「総合特別検察」設置に意欲

与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表は国会で記者会見を開き、尹前大統領による非常戒厳宣言を巡る内乱事件や尹氏の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏を巡る不正疑惑など３件の事件に関する特別検察官の捜査終了後、不十分だった部分を解明するための「総合特別検察官」の設置法案を新年の第１号法案として推進する方針を明らかにした。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が与野党の政治家に金品を贈ったとされる疑惑を捜査する特別検察官の設置も同時に進める。

◇李大統領が竜山の執務室に最後の出勤 ２９日からは「青瓦台」に

ソウル・竜山にある大統領室を旧大統領府「青瓦台」に移転する作業が大詰めを迎える中、李在明（イ・ジェミョン）大統領が竜山の執務室へ最後の出勤をした。２９日からは執務室が移される青瓦台に出勤する予定だ。

◇今冬一番の寒さ 体感温度は氷点下２０度も

全国のほとんどの地域に寒波警報・注意報が発令され、今冬一番の寒さとなった。ソウルでは冷たい風が吹きつけ、体感温度は氷点下２０度前後まで下がり、日中も氷点下が続いた。寒さは２７日午前まで続き、昼ごろから和らぐ見込みだ。