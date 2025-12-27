世界初！？　衣料品店に電動自転車に乗ったまま入店、買い物済ませた客に中国ネット騒然　／山東省

【NEWSIS】中国のある衣料品売り場で電動自転車に乗って買い物する客の様子が動画で公開され、インターネット上で賛否両論が巻き起こっている。

中国版TikTok「抖音（ドウイン）」によると、先月18日、中国・山東省のある衣料品売り場で、電動自転車に乗ったまま買い物する女性の姿が防犯カメラに捉えられたとのことだ。

【写真】電動自転車に乗ったまま買い物する様子

動画には女性が電動自転車に乗ったまま店内を1周し、服を選ぶ様子が写っている。

女性はレジで支払いを終え、悠然と売り場を出ていった。

この動画が交流サイト（SNS）を通じて拡散されると、ある配達員がスクーターに乗って売り場の中に入ってきて1周した後、レジで代金を払って去って行く動画もその翌日に公開された。

動画投稿者は「店員に飲み物を注文させたところ、配達員が昨日の動画を見てスクーターに乗ったまま平然と店内に入ってきた」と説明した。

電動自転車に乗って買い物をする女性の動画は、現在まで再生回数15万回以上を記録し、話題を集めている。

動画を見たネットユーザーたちは「中国はもちろん、全世界で初の『ドライブスルー衣料品売り場』になるかもしれない」と冗談を言ったり、「それでも売上に貢献していったね」などの反応を見せたりした。

そうした一方で、「このような行動はやめさせなければならない。迷惑客が来るくらいなら、客が来ない方がましだ」などの批判的な意見も相次いだ。

キム・スビン記者