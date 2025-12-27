戦場のど真ん中で日焼け止めをPR？　カンボジア兵士の動画が物議

【NEWSIS】戦場のど真ん中で日焼け止めクリームの宣伝をするカンボジア兵士の動画が公開され、ネット上で論争が起きている。

最近SNS（交流サイト）にアップされた動画には、軍服姿の男性が、商品名がはっきり見える日焼け止めクリームを自分の体に塗って宣伝する様子が映っていた。

カンボジアは現在、タイと紛争状態にあるため、ネットではこの様子に衝撃を受ける人が続出した。動画には爆発音も入っていた。

カンボジアと武力衝突中のタイでは、この様子をあざける人が相次いだ。

動画を見たタイのネットユーザーらは「いいから戦闘に参加してろ。俺はちょっと買い物してるから」と書き込んだ。また「今、日焼け止めを購入すれば、防弾機能をボーナスで差し上げます」「レビューを書くために戦場に来た」などの反応を示した。

ところが、タイ語のコメント以外には、この男性がカンボジアの軍人だということを特定する明らかな証拠が見つからず、一部のネットユーザーの間では「戦闘現場に見えるように作った動画の可能性もある」との声も出ている。

なお、タイとカンボジア間の国境紛争が再燃してから2週間が過ぎたが、双方で数十人の死傷者が発生しているという。

キム・スビン記者