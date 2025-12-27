「消防署まで2km、止まったら終わり」　炎を上げながら疾走するトラックが話題に　／ベトナム

【NEWSIS】ベトナム南部のホーチミン市で、火災が発生したトラックが2キロメートル以上疾走するという驚きの様子がカメラに捉えられた。ベトナム・メディア「VNエクスプレス」が22日（現地時間）に報道した。

報道によると、トラック運転手のグエン・ザ・トゥンさん（33）は20日、ノートパソコンのバッテリー廃棄物約5トンを積んで、カトライ港からドンホア地区に移動する途中、車の後方から煙と炎が噴き上がっているのに気づいたとのことだ。

この時、バッテリーが爆発するような音も聞こえたという。トゥンさんは車を止めて周辺のドライバーと一緒に携帯用消火器で初期消火を試みたが、炎は急速に広がった。

炎が手の施しようもなく広がると、トゥンさんは近くに消防署があることを思い出し、火災が起きたトラックを運転してハザードランプをつけたまま交通渋滞している道を走り抜け、消防署に向かった。

この間に何度も信号を無視せざるを得なかったという。

消防署に到着したトゥンさんは、道路沿いの芝生に車を止めた後、消防士たちに状況を知らせた。消防当局は消防車2台を投入して高圧ホースで消火活動を開始し、火は約5分で完全に消えた。

現地警察は「運転者の迅速な判断と対応のおかげで、都市部の大型火災につながりかねない事故を防ぐことができた」と話している。

捜査の結果、火災は荷台に積まれた電子廃棄物とバッテリーの摩擦によって発生したことが分かった。

トラック下部はそれほど大きな被害を受けなかったが、積載されていたバッテリー廃棄物のほとんどは焼失したとのことだ。

