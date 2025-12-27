一般公道で曲芸走行、下着露出ロシア人女性（34）を現地警察が聴取　／ベトナム

【NEWSIS】ベトナムで、バイクで曲芸走行をしながら下着を露出するなどの行為をした30代のロシア人女性が、現地警察の事情聴取を受けていることが分かった。

ベトナムのネットメディア「ベトナム・ネット」が先月22日、報じた。それによると、カインホア省の交通警察局は20日、同省のバクニャチャンに住むロシア人女性、ニキティナさん（34）に任意同行を求め、警察で事情聴取を行った。

現地のネット上では18日から、ニキティナさんがバイクで走行しながら腹ばいになり、挑発的なポーズを取るような動画が拡散されていた。

動画が話題になると、現地警察にも通報があり、警察は関連部署と協力して事実関係確認に向けた調査に乗り出した。

警察の事情聴取に対し、ニキティナさんは、動画に映る人物が自分であることを認めたという。また、昨年1月と6月にもカインホア省カムラン地区の路上で、バイクの座席に寝そべった状態で走行したと供述した。

ベトナムの交通警察局は、このような行為が公共秩序を乱した容疑に該当する可能性があると判断し、事件に対する初動捜査記録をまとめた上で、関連の法律条項に従って事件を刑事警察局に引き継いだという。

チェ・ヒョンホ記者