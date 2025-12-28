元ＮＣＴのテイル　性暴力で懲役３年６カ月の実刑確定＝韓国

【ソウル聯合ニュース】性暴力処罰法上の特殊準強姦罪で３月に在宅起訴された韓国男性グループＮＣＴの元メンバー、ムン・テイル被告に対する実刑判決が確定したことが２８日までに分かった。

法曹界関係者によると、大法院（最高裁）は２６日、ムン被告と共犯者２人の上告を棄却した。懲役３年６カ月とした一審、二審判決が確定した。

３人は４０時間の性暴力治療プログラムの履修、児童・青少年および障害者関連機関への５年間の就業制限命令も受けた。

３人は酒に酔った外国人女性旅行客に対し集団で性暴力を加え、昨年６月に被害者に告訴され、同８月に警察で取り調べを受けた。ＮＣＴの所属事務所、ＳＭエンタテインメントは同月、「事案が非常に重大であることを認識し、これ以上グループとして活動を続けられないと判断した」としてムン被告のグループ脱退を発表した。

今年７月の一審は、酒に酔った被害者の抗拒不能の状態を利用し、集団で性暴力を加えた犯行が「極めて悪質」だとして、３人にそれぞれ懲役３年６カ月を言い渡し、法廷で身柄を拘束した。裁判所は「被害者は外国人旅行客で、慣れない場所で犯罪被害に遭い精神的に大きな苦痛を被ったとみられる」と厳しく指摘した。

１０月の二審も、一審判決に問題はないとして控訴を棄却した。

３人は上告したが、大法院は上告理由が不適法だとして、棄却の決定を下した。