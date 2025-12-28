韓国のチキンフランチャイズ店　初の３万店突破

【ソウル聯合ニュース】韓国でフライドチキン店のフランチャイズ加盟店数が初めて３万店を超えたことが２８日、分かった。

国家データ処の「２０２４年フランチャイズ統計」の結果によると、２４年時点でフランチャイズ業種のうちフライドチキン店は３万１３９７店で、前年（２万９８０５店）に比べ１５９２店（５．３％）増加した。

店舗数の前年比の増加率は、２１年の４．８％から２２年は２．５％、２３年は１．６％へと低下したが、２４年は再び上昇した。

「チキン共和国」と呼ばれるほどフライドチキン店が多い韓国では、フランチャイズ加盟店数が１８年に２万５１１０店となり、２万５０００店を超えた。その後６年間で店舗数は６０００店以上増加し、３万店を突破した。毎年約１０００店ずつ増加した計算になる。

フライドチキンチェーン別では、ＢＢＱチキンのフランチャイズ加盟店数が最も多い。

公正取引委員会の加盟事業情報公示システムによると、２４年時点でＢＢＱチキンの加盟店数は２３１６店で、前年に比べ６７店増え、ｂｈｃを抜いて１年ぶりに首位に返り咲いた。

２位のｂｈｃは２２２８店で、前年より４８店減った。Ｋｙｏｃｈｏｎチキンは１３６１店で３位だった。

２４年のフライドチキン店の売上高は８兆７７９０億ウォン（約９５２０億円）で、前年比７．３％増加した。

売上高の増加率は、コーヒー・ノンアルコール飲料（１２．８％）、韓国料理（１０．０％）、ピザ・ハンバーガー（９．２％）より低かった。

業界関係者は「フライドチキン業界はほぼ飽和状態で、すでにピークに達したようだ。大手企業がこれ以上店舗を増やすのは難しいだろう」と話している。

実際、ｂｈｃとＫｙｏｃｈｏｎチキンは、２４年に店舗数が減少した。

フランチャイズ加盟店は増加しているが、フランチャイズ以外の店舗を含めたフライドチキン店の数は３年連続で減少傾向を示している。

国家データ処の国家統計ポータルによると、フランチャイズ加盟店と個人経営の店舗を合わせた全国のフライドチキン店の数は２３年が３万９７８９店で、２０年より約３０００店少ない。

国内チキン産業の見通しが不透明な中、主なフライドチキンチェーンは海外事業に活路を求めている。

ＢＢＱチキンは今月初め、欧州進出の出発式を行い、スペインに現地企業との合弁で欧州ヘッドクオーターを設立した。

また米国では今月、初のドライブスルー店舗を開店し、６月には中国市場に再挑戦した。

ｂｈｃは最近インドネシアに進出し、Ｋｙｏｃｈｏｎチキンは今年、中国で相次いで店舗をオープンした。