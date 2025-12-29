北朝鮮　２８日に長距離巡航ミサイル発射実験＝金正恩氏「核武力の発展に総力」

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は２９日、朝鮮半島西側の黄海上で２８日に長距離戦略巡航ミサイルの発射実験を実施したと報じた。金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が立ち会ったという。

同通信は「ミサイルは１万１９９秒（約２時間５０分）、１万２０３秒間、西海上空に設定した飛行軌道を飛行し、標的に命中した」と伝えた。長距離ミサイル区分隊の反撃対応態勢と戦闘能力を確認し、戦略兵器体系の命中打撃信頼性を点検することを目的にしたと説明した。

金氏は「戦略的反撃能力の絶対的な信頼性と戦闘力に対する実践的な検証であり、明確な誇示」として、訓練結果に大きな満足を示したという。また、「核抑止力の信頼性と迅速な反応性を点検し、その威力を持続的に誇示すること自体が、さまざまな安全脅威に直面している現情勢での自衛権の行使」とし、「戦争抑止力の行使」と強調。「わが党と共和国政府は今後も国家核戦闘武力の無限かつ持続的な強化発展に総力を尽くしていく」と強調した。

韓国軍合同参謀本部の関係者は２８日午前８時ごろ、平壌・順安付近から数発のミサイルが発射されたことを確認したと明らかにした。韓国軍関係者は年末年始を控え、北朝鮮が追加のミサイル発射実験を実施する可能性があるとの見通しを示した。