セクハラ張京泰議員の処分は？　TV朝鮮記者の質問に共に民主・鄭清来代表「答えません。私は朝鮮日報のインタビューを受けたことは一度もありません」　

【TV朝鮮】（アンカー）

セクハラ（性的嫌がらせ）疑惑が浮上している張京泰（チャン・ギョンテ）議員について、韓国与党・共に民主党は「倫理監察団が直ちに調査を始めた」と言っていますが、1カ月たっても何の措置も取っていません。同党の鄭清来（チョン・チョンレ）代表は今日（26日）、就任147日目にして初めて記者会見をしましたが、これに関する質問には「TV朝鮮が質問した」という理由で回答を拒否しました。かつて、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が特定メディアを排除した時にご自身は何と言って非難したのか、もうお忘れのようです。ファン・ジョンミン記者がお伝えします。

【写真】かつて批判した尹前大統領の言動と何が違うの？ 掘り起こされた過去の発言

（記者リポート）

共に民主党の鄭清来代表に対して約30分間にわたる質疑応答が終わるころ、朴洙賢（パク・スヒョン）首席報道官がTV朝鮮の取材陣にマイクを渡しました。

（共に民主党の朴洙賢・首席報道官）

「（TV朝鮮の）コ・スンヨン記者がずっと手を挙げていますので、最後に質問の機会を差し上げます」

セクハラ疑惑が浮上している張京泰議員に対する倫理監察の進行状況を尋ねると、鄭清来代表はしばらく視線をそらした後、回答を拒否しました。

（共に民主党の鄭清来代表）

「答えません。もともと私は朝鮮日報のインタビューを受けたことは一度もありません」

鄭清来代表はTV朝鮮や朝鮮日報をはじめとする一部の総合編成チャンネルや新聞とのインタビューを拒否してきました。

（共に民主党の鄭清来代表〈2012年3月〉）

「朝鮮日報とはインタビューしません」

政権与党代表として初めて臨んだ記者会見の席でも、特定メディアだとの理由で回答を拒否したのです。

その後、交流サイト（SNS）に「私はメディアとだけインタビューする」と述べた過去の発言が含まれているメディア報道を投稿しました。

しかし、鄭清来代表は、尹前大統領がかつてMBC記者の質問に答えず、大統領専用機に搭乗させずに騒動となった時、次のように批判していました。

（共に民主党の鄭清来代表〈2022年11月〉）

「MBCの記者がそんなに怖いんですか？ 『図体（ずうたい）はソウルの南山くらいでデカかいのに、肝っ玉が小さい大統領だ』とからかう声がたくさんありますよ」

自身がかつて批判した尹前大統領の言動と今の言動は何が違うのか、という指摘もあります。

（仁荷大学メディア・コミュニケーション学科の河周容〈ハ・ジュヨン〉教授）

「当時も非常に多くの批判を受けました。あれ（尹前大統領の言動）が間違っていたとすれば、今回のこと（鄭清来代表の言動）も間違っているということでしょう」

野党・国民の力は「政権与党代表のメディア観とは考えがたい偏狭な姿勢だ」と批判しました。TV朝鮮、ファン・ジョンミンがお伝えしました。

（2025年12月26日放送、TV朝鮮『ニュース9』より）